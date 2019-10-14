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YKP, Ortadoğu’daki tüm askeri müdahalelere karşı olduğunu açıkladı

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretaryası, Ortadoğu’daki tüm askeri müdahalelere, işgallere karşı olduğunu belirterek, tüm yabancı orduların geri çekilmesini talep etti.
YKP, Ortadoğu’daki tüm askeri müdahalelere karşı olduğunu açıkladı

YKP  Sekretaryası, yazılı açıklamayla, Suriye’deki Türkiye operasyonu ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. 

Değerlendirmede, Türkiye’nin operasyonundaki davranışlarının Kıbrıs bağlamında da değerlendirilesi gerektiği savunularak, “Masada çokça konuşulan güvenlik ve garantörlük konusundaki kaygılarımızı Suriye operasyonu haklı çıkarmıştır” iddiasında bulunuldu.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


“YKP, ayrıca tanınma ve tanıtma konularının da Suriye operasyonu üzerine yapılan açıklamalara verilen TC yetkililerinin tepkilerini de önemli bulur. “KKTC” diye bağımsız bir devlet yoktur, TC’nin en üst yetkilileri de bu yapıyı kendilerinin yarattığını, nasıl kullanmak isterlerse öyle kullandıracaklarını açıkça bir kez daha itiraf etmişlerdir.” 
YKP açıklamasında,  Kuzey Kıbrıs’ta  “oturulan makamların esas sahibinin TC devleti olduğu,  son 48 saatteki açıklamaların   bunu bir kez daha hatırlattığı” iddia edildi.

Açıklamada, “YKP, TC yetkililerinin savaşa karşı barışı destekleyen açıklama yapan herkesi hain gösterme ve barış isteyenlere hakaret yağdırma alışkanlıklarını sürdürmelerini reddeder, barışı savunmaya devam edeceğini vurgular” denildi.

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