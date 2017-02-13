YKP, Rum Yeşiller Partisi tarafından düzenlenen etkinliğe katılmayacağını açıkladı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Rum Yeşiller Partisi – Vatandaşlar İşbirliği’nin güvenlik ve garantiler konulu sohbet toplantısına katılmayacağını bildirdi.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Rum Yeşiller Partisi – Vatandaşlar İşbirliği’nin güvenlik ve garantiler konulu sohbet toplantısına katılmayacağını bildirdi.

YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, toplantıya iki sebepten dolayı katılmama kararı alındığı kaydederek, bunlardan birinin Rum Meclisinin 1950’deki Enosis plebisitinin okullarda kutlanması kararı ve bunun ardından gelecek siyasi tepkilerin iki toplumda da yaratacağı endişeler olduğunu belirtti.

Kanatlı ayrıca, buna bağlı olarak, Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Gelişim Merkezi (SEEDS)’in “Güvenlik Üzerinde Diyalog İnisiyatifi” konulu araştırma sonuçlarının sunumunun yapılacağı toplantıda SEED’in araştırmasının da artık geçerliliğini yitirmiş olacağından söz etti.

YKP’nin anti-faşist bir parti olduğunu da hatırlatan Kanatlı, faşist ve neo-nazi ELAM partisiyle herhangi bir işbirliği yapılması veya tolerans gösterilmesinin mümkün olamayacağını da belirtti.

Kanatlı bu iki sebepten dolayı Yeşiller – Vatandaşlar İşbirliği ile ortak zeminleri bulunduğuna inanmadıklarından dolayı herhangi bir işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.