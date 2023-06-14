YKP seçimleri boykot çağrısında bulundu

YKP Parti Meclisi üyesi Rasıh Keskiner 25 Haziran ara seçimi için yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki yönetimlerin her alana müdahalelerde bulunduğunu, söz konusu müdahaleler sonucunda da Kuzey Kıbrıs’ta demokratik bir seçim yapılmadığını ileri sürdü.

Keskiner, “Tek başına buraya taşıdıkları nüfus, değişen demografik yapımız, dağıtılan ve dağıtılmaya devam eden yurttaşlıkların varlığından dolayı bile Kıbrıslının iradesinin sandığa yansıması mümkün değildir” dedi.

Keskiner, “Tepkimizi sandığı boykot ederek gösterelim. Unutmayalım, sandık otoriter baskıcı rejimlere meşruiyet kazandırmak için sık sık tekrarlanan bir araçtır” dedi.