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YKP: Seçmen düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koydu!

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi sonuçlarının, unutturulmaya çalışıldığını söyleyerek, toplumun yüzde 70 oranla sandığa gitmemesinin sisteme olan güvensizliğin açık göstergesi olduğunu vurguladı
YKP: Seçmen düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koydu!

KP Sekretaryası yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarındaki tepkilerin unutturulmaya, üstünün örtülmeye çalışıldığını savunarak, seçim sonuçları üzerine net olarak söyleyebilecekleri şeyin “Hayır’lı olduğu” olduğunu kaydetti.

Açıklamada, “Sandığa gitmeyen ve geçersiz olan oylarla düşünüldüğünde, seçmenlerin üçte ikisi TC’nin dayatmalarına, atama hükümete, kukla Bakanlara ve parti başkanlarına hayır demiştir” denildi.

“Seçmenin üçte ikisinin sandığa gitmeyi reddetmesi, sisteme olan güvensizliğin açık göstergesidir”

Açıklama şöyle devam etti;

“Seçmenin üçte ikisinin sandığa gitmeyi reddetmesi, sisteme olan güvensizliğin açık göstergesidir. Bu tepkinin örgütlenmesinde payı olan YKP, örgütlü veya örgütsüz sandığa gitmeyip tepkisini en rahatsız edici şekilde ortaya koyanları selamlar.

Ancak yeniden altını çizeriz ki, sonuçlar alternatif mücadele alanlarının yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

İşgale ve sonuçlarına gözünü kapatan, Türkiye’den dayatılan paketleri uygulamada birbirleri ile yarışan, Türkiye’nin sözünden çıkmayarak siyaset geliştirmeyi marifet sayanların günün sonunda birbirlerinden ayırt edilemeyecek kadar benzeşmesi seçimlere katılım oranını da ciddi şekilde etkilemiştir.

“Sisteme güven inkâr edilemeyecek kadar azaldı”

Savunduğu değerlerin uzağına düşen seçim vaatlerinin reddi, boykotu bir kez daha haklı kılarken, taleplerine yanıt bulamayanların bıkkınlığının örgütlü mücadele ile aşılacağına olan inancımızı koruyoruz.

Sisteme güvenin inkâr edilemeyecek kadar azaldığı koşullarda, toplumsal hareketin güçlendirilmesi ve sisteme karşı duruşun tabandan örgütlenmesi gerektiği tespiti ile YKP, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekoloji, anti-militarizm, emek, özgürlük ve barış bağlamında sosyalist mücadelesini sürdürecektir”

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