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YKP Sekretaryası Tayyip Erdoğan’ın adaya gelip provokasyon yapmasını kınadı, Halkı sokağa davet etti…

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YKP Sekretaryası Tayyip Erdoğan’ın adaya gelip provokasyon yapmasını kınadı, Halkı sokağa davet etti…
YKP Sekretaryası Tayyip Erdoğan’ın adaya gelip provokasyon yapmasını kınadı, Halkı sokağa davet etti…

Açıklama şöyle:

Bir süredir daha da görünür oranda TC yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin hayatlarına müdahale ettiğini görüyoruz. Gazete manşetlerine, Türkiye’deki bir mitingde işaret verip Sivas katliamı tarzı linç eylemlerini Kıbrıs’ın kuzeyinde organize edenler, seçimlerde de oyların kaydırılmasını sağlayıp, bin bir türlü müdahaleler ile daha da sadık kendi kuklalarının seçilmesini sağlayabilmektedirler. Müdahalelerin ilk olmadığını biliyoruz, son da olmayacak… Ancak müdahalelere karşı mücadele de ne bugün başladı ne de yarın bitecek, adamız, anayurdumuz sınırsız, silahsız, askersiz, garantörsüz birleşip özgürleşinceye kadar mücadelemiz sürecek…

YKP, 66 örgüt ile ortak metne imza atarak Maraş ile tavrını ortaya koydu, bu bildiri çerçevesinde de sokakta olmak gerektiği tespitini yapmaktadır. Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde tıpkı 19 Temmuz 2011’de olduğu gibi sokakta olduk, sokakta olanlarla beraber olduk, böylesi koşullarda yeniden sokakta olacağız…

YKP, ayrı devlet anlayışını hiçbir zaman kabül etmedi, bunun istirdat projesinin parçası olduğunu söyledi, bu görüşlerinin altını bir kez daha çiziyor. YKP, Maraş’ta yeni bir fetihçi zihniyet şovunun Kıbrıs’ta görüşme sürecine zarar vereceğinin altını hep çizdi, çizmeye devam ediyor. Kıbrıs’ta bulunacak çözümün insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, uluslararası hukuğa saygı ile mümkün olduğunun altına yeniden çiziyoruz. Böylesi koşullarda bunları ayaklar altına alan, “Maraş’ta piknik” provokasyona cevap için halkımızı sokağa çıkmaya, tepki göstermeye çağırırız.

YKP, 15 Kasım’da sokakta olacak herkesle dayanışır, mücadelelerini selamlar…

YKP, üyelerini, sempatizanlarını, parti dostlarını 15 Kasım, Pazar saat 14’te Pronto çemberinde buluşmaya ve valilik gibi hareket eden tabelasında elçilik yazan yere yürümeye, sokakta olanlarla birlikte mücadeleye davet eder…

YKP, halkımızı yarın sokakta olmaya çağırır, eylemlere destek olmaya davet eder…

Kuklanın kuklalığı ile övündüğü koşullarda isyanımız kuklacıya…

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