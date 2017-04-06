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YKP, tarafların çözüme hazır olmadığını savundu

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YKP, tarafların çözüme hazır olmadığını savundu
Yeni Kıbrıs Partisi, adada iki tarafın da çözüme hazır olmadığını savundu.

YKP Dışilişkiler Sekreteri Alpay Durduran, Parti Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, tarafların Cenevre zirvesinin ardından “diğer tarafı kaçırtıp sorumluluk üstlenmemek taktiğine” başvurduğunu, güven arttırıcı önlemler konularında karşılıklı suçlamalar yapıldığını savundu.

Durduran açıklamasında “Bunlar Kıbrıs’ın sorununu çözmede iki yönetimin de hazır olmadığının işaretleridir. Tarafların ya kendi isteklerini sağlamak ya da diğer tarafın isteklerini engellemek amacıyla uğraştıkları, ama uzlaşma amacıyla meşgul olmadıkları garip bir durum vardır” ifadelerini kullandı.

Mevcut durumun “sürdürülemez” olduğunu da kaydeden Durduran, “Statükoyu 1963’ten başlayarak yaşıyorduk, statüko değişti ama sürdürülemez olarak kaldı. Onun için tehlikeli bir durum vardır” dedi.

Durduran açıklamasında “Türkiye ve diğerlerini” statükonun koruyucusu olarak niteledi.

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