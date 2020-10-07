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YKP: Tayyip Erdoğan, elini Kıbrıs’tan çek!

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YKP Sekretaryası, son siyasal gelişmeleri değerlendirdi.
YKP: Tayyip Erdoğan, elini Kıbrıs’tan çek!

YKP Sekretaryası, son siyasal gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Türkiye’yi yönetenler çok uzun zamandır Kıbrıs’ın kuzeyinin idare edilmesine müdahale etmektedirler, 1970’lerde elçilerin bakanlar kurulu toplantılara katıldığı zamanlardan bugünlere müdahaleler hep oldu. Ancak AKP’li yıllarda müdahaleler çok daha açık, kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmektedir, bunlar da sürekli yaşanmaktadır. “Alo, ben Beşir” vakalarından, 4lü hükümetin bozulmasına, en son da bugünlere gelinmiştir. Derviş Eroğlu kimse ile konuşmadan Erdoğan’ın talimatı ile yurtdışına uçmuş ve orda gene kimsenin haberi olmadan deniz yetki alanları antlaşmasını imzalamıştı. Bu bir kez daha bir parmak hareketi ile uçağa bindirilen Tatar’ın elini tutuşturulan metni okurken ki davranışından, onun bile bir yere kadar haberinin olduğu Maraş açılımı(!) gündeme gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler Dağlı Karabağ’da Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulması çağrısı yaparak, ayni günler içinde Maraş’ta kendisi Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı hareketler yapmaktadır.

YKP, hem Dağlık Karabağ’da hem de Kıbrıs’ta tüm tarafları ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya, işgallere son vermeye, yabancı askerleri işgal edilmiş bölgelerden hemen çekilmeye çağırır…

YKP, Maraş’a temizlik adı altında giren iş araçlarının başında TC elçisinin olduğunu kamuoyunun dikkatine getirir. Bu küçük bir detay değildir, bu ülkedeki yürütme erkinin kimde olduğunu gösteren durumdur. Diğer önemli detay, hala 1. Derece asker bölge olan Maraş sahil şeridine Bakanlar Kurulu’nun bu statüyü bozmadan girilmesidir, yerli işbirlikçiler kendi koydukları yasaları, kararları da çiğnemiş olmaktadırlar, lakin kimin umurunda?! Yasaları, kararları bahane edip bugüne kadar onlarca kişi fotoğraf çekti diye tutuklandığı Maraş’ta, hukuki statü resmi olarak değişmeden, şimdi fiziki olarak fotoğraf çekilmenin bile yasak olduğu bölgeye girilebilecek! Çünkü Kıbrıs’ın kuzeyinde ibrikçi başları idarenin başındadır, bir gün, “yasak, sen fotoğraf çekemen”, diğer gün “müjde, sen girebilin” diyen bir ucube yönetim şekli Kıbrıs’ın kuzeyinde mevcuttur…

Maraş konusunun sonuçları olacaktır ancak tıpkı ABAD kararları öncesinde UBP’nin söylediği masallar gibi, bugün de masallar okunmaktadır. Toplumun bir kez daha dünya ile bağlantıları koparılmaya çalışılmaktadır. Oluşacak sonuçların neler getireceği konusunda Kıbrıslı Türklerini ABAD kararlarını ve sonuçlarını hatırlamaya çağırırız…

YKP, bölgede sürekli olarak gerginlikler çıkararak istikrarsızlaştıran Türkiye’yi yönetenlere karşı bir kez daha “Ankara, elini yakamızdan çek” diyor…

YKP, Kıbrıs’ın geleceğinin çözüm ve federasyon olduğunun altını yeniden çizer…

YKP, Kıbrıs’ın tamamını kastederek, sınırsız olacak şekilde “bu memleket bizim” der, bizim derken tüm Kıbrıslılar olduğu gerçeği ile “biz yöneteceğiz” vurgusu yapar, bunun için herkesi mücadeleye katılmaya çağırır.

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