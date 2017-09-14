YKP, TDP'yi ziyaret etti: Türkiye'nin insafına terk edilmiş bir süreç var

Ülke sorunlarının çözümünde iş ve güç birliği sağlanması hedefiyle siyasi partilere ve sendikalara ziyaret başlatan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), bugün Toplumcu Demokrasi Partisi’ndeydi (TDP).

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı’nın başkanlık ettiği heyet, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

Ziyarette ilk sözü alan Kanatlı, ülkedeki sorunların hızla büyüdüğünü söyleyerek, sendikaların ve siyasi partilerin iş ve güç birliklerini artırması gerektiğini kaydetti.

“Özellikle Kıbrıs konusunda tamamen Türkiye’nin insafına ve inisiyatifine terk edilmiş bir süreç yaşanıyor” görüşünü paylaşan Kanatlı, bu konuda toplumsal hareketin ön plana çıkması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlık, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, Din İşleri Dairesi’nin yasasında yapılan değişiklik, eğitim sistemi ve saatlerin değiştirilmemesi gibi konulara işaret eden Kanatlı, bu konulardaki sorunlarda somut adım atabilme hedefiyle bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kanatlı, konuşmasında Türkiye’deki eğitim sistemini de eleştirerek, buradaki eğitim sisteminin altının giderek boşaltıldığını, ülkede Suni-İslam rejimine doğru gidildiğini savundu. Kanatlı, UBP-DP hükümetini “Türkiye’nin uşağı pozisyonunda” olmakla suçladı.

ÖZYİĞİT: “HÂLÂ TEK VE EN DOĞRU SEÇENEK FEDERAL ÇÖZÜM”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuşmasında Kıbrıs konusuna değinerek, “Hâlâ tek ve en doğru seçenek federal çözümdür. Bu konuda uğraşlar devam edecek. Bu bizim için vazgeçilmezdir” dedi.

Özyiğit, Rum tarafı ile olan ilişkilerde “ortak egemenlik ve eşit haklardan” söz edildiğini kaydederek, “Kıbrıslı Türkler kendi ülkesinde egemen midir? Hangi kurumları kendimiz yönetiyoruz? Kararları ne kadar biz alabiliyoruz? Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik, sosyal yapı oluşturmak için neler yapıyoruz?” diye sordu.

Cemal Özyiğit, bu konuda sınıfta kalındığını belirterek, “Birileri bizi engelliyor ama bizim hükümetlerimiz de bu konuda tavla teslim bir anlayış içinde. Bunu ters düz etme, toplumsal direniş zamanıdır. Bunun için iş ve güç birliği kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye’de yapılan Anayasa referandumuna işaret eden TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Türkiye’de Abdülhamit rejimine doğru hızlı bir gidiş var. Bu gidiş bizi de kuyruğuna takmış, götürmeye çalışıyor” görüşünü dile getirdi.

TDP Genel Başkanı, Din İşleri Dairesi’nin yasasında yapılan değişikliğe de işaret ederek, bu yasanın mevcut haliyle Meclis’ten geçmesi halinde mahkemeye başvuracaklarını söyledi, “Bu yasal değişiklik Din İşleri Dairesi’ni toplumun üstünde bir yapıya, fetva bakanlığına dönüştürme hamlesidir. Bu kabul edilmezdir” dedi.