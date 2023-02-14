  • BIST 4.505,34
  • Altın 1127.043
  • Dolar 18.844
  • Euro 20.2491
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKASpor müsabakaları ertelendi

YKP Uyardı! İmar yasaları ile oynamayın!

» »
YKP: İmar yasası ile KTMMOB yasalarını değiştirerek acı deneyimlerin önünü açmayın
YKP Uyardı! İmar yasaları ile oynamayın!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKPİmar Yasası ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yasa değişikliğine karşı KTMMOB ve Şehir Plancıları Odası ile dayanışma içinde olduğunu, bu konuda yapılacak her türlü eyleme destek vereceğini duyurdu.

Türkiye’de insanların imar afları ve yasalardaki değişiklikler nedeniyle hayatını kaybettiğini savunan YKP, “Deprem kuşağındayız. Burada da aynı acı deneyimlerin önünü açmayın, yaşananlardan ders çıkarın. Kıbrıs’taki inşaatlarda gerekli denetlemeler eksiksiz uygulanmalı. Herkesi sorumlu davranmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

YKP’den yapılan açıklamada, “Depremde kaybettiklerimiz tümümüzün değerleri idi, çok üzgünüz…” ifadelerine de yer verildi.

Yapımı devam eden külliyenin kaçak olduğunun da savunulduğu açıklamada, inşaatın durdurulması; burası için harcanacak mali kaynağın Türkiye’deki depremzedeler için harcanması çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümetin, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun deprem sonrasındaki tutumunun eleştirildiği, bilgi paylaşımı, deprem bölgesine yardım gönderilmesi gibi noktalarda kaos, yetersizlik ve koordinasyon sorunu yaşandığının da savunulduğu açıklamada, “Depremden ciddi şekilde etkilenen ülkelerden biri olan Suriye’ye aynı desteğin verilmemesini, insani yardım için bile olsa, yaptırımların kaldırılmamasını üzüntü ile takip ediyoruz” denildi.

YKP’nin açıklamasında acının dininin, dilinin, sınırlarının olmadığı ifade edilerek, uluslararası dayanışmanın gereğine işaret edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan deprem bölgesine "yardım seferberliği" başlatıldı13 Şubat 2023 Pazartesi 21:55
  • “Depremde hayatını kaybedenler için anıt yapılacak” İşte kararlar...13 Şubat 2023 Pazartesi 20:53
  • İlk, orta ve liseler Pazartesi günü eğitime başlıyor13 Şubat 2023 Pazartesi 20:49
  • Bakanlar Kurulu toplandı13 Şubat 2023 Pazartesi 18:21
  • Eğlence yerlerinde müzikle ilgili yeni kararlar13 Şubat 2023 Pazartesi 18:05
  • ALO 112 Arızalı, işte ulaşılabilecek numaralar13 Şubat 2023 Pazartesi 17:58
  • Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Türkiye'deki depremzedelere konteyner ev yapılması için ilk adımı attı13 Şubat 2023 Pazartesi 17:49
  • Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2023)13 Şubat 2023 Pazartesi 17:44
  • Başbakanlık'ta önemli toplantı...13 Şubat 2023 Pazartesi 17:35
  • Ürün beyanları yarın tamamlanıyor13 Şubat 2023 Pazartesi 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti