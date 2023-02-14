YKP Uyardı! İmar yasaları ile oynamayın!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) İmar Yasası ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yasa değişikliğine karşı KTMMOB ve Şehir Plancıları Odası ile dayanışma içinde olduğunu, bu konuda yapılacak her türlü eyleme destek vereceğini duyurdu.

Türkiye’de insanların imar afları ve yasalardaki değişiklikler nedeniyle hayatını kaybettiğini savunan YKP, “Deprem kuşağındayız. Burada da aynı acı deneyimlerin önünü açmayın, yaşananlardan ders çıkarın. Kıbrıs’taki inşaatlarda gerekli denetlemeler eksiksiz uygulanmalı. Herkesi sorumlu davranmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

YKP’den yapılan açıklamada, “Depremde kaybettiklerimiz tümümüzün değerleri idi, çok üzgünüz…” ifadelerine de yer verildi.

Yapımı devam eden külliyenin kaçak olduğunun da savunulduğu açıklamada, inşaatın durdurulması; burası için harcanacak mali kaynağın Türkiye’deki depremzedeler için harcanması çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümetin, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun deprem sonrasındaki tutumunun eleştirildiği, bilgi paylaşımı, deprem bölgesine yardım gönderilmesi gibi noktalarda kaos, yetersizlik ve koordinasyon sorunu yaşandığının da savunulduğu açıklamada, “Depremden ciddi şekilde etkilenen ülkelerden biri olan Suriye’ye aynı desteğin verilmemesini, insani yardım için bile olsa, yaptırımların kaldırılmamasını üzüntü ile takip ediyoruz” denildi.

YKP’nin açıklamasında acının dininin, dilinin, sınırlarının olmadığı ifade edilerek, uluslararası dayanışmanın gereğine işaret edildi.