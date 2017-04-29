YKP üyelerini 1 Mayıs’ta düzenlenecek ortak eyleme katılmaya çağırdı

YKP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, YKP üyelerine 1 Mayıs’ta Çetinkaya sahasında düzenlenecek iki toplumlu miting öncesi saat 17.00’de parti genel merkezinde toplanma ardından da saat 18.00’de Kuğulu Park’a yürüme çağrısı yaptı.
YKP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, YKP üyelerine 1 Mayıs’ta Çetinkaya sahasında düzenlenecek iki toplumlu miting öncesi saat 17.00’de parti genel merkezinde toplanma ardından da saat 18.00’de Kuğulu Park’a yürüme çağrısı yaptı.
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