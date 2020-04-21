  • BIST 97.619
  • Altın 377,619
  • Dolar 6,9814
  • Euro 7,5711
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

YKP: Virüsten kurtuluş var ya diğerleri?

» »
YKP: Virüsten kurtuluş var ya diğerleri?
YKP: Virüsten kurtuluş var ya diğerleri?

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:

İnanıyoruz ki bu salgın da geçecek nitekim iyileşenlerin kanlarından alınan örneklerin başkalarına aşılanmasıyla iyileştikleri de görüldü yani bilim aşıyı yakında bulacak ve o ilaç döne dolaşa hala sağsak bize de ulaşacak. Yani eskiye dönme olanağımız olacak.

Ancak eskiye dönerken bu deneyimi de geçirmiş insanlar olarak ders aldıklarımızdan öğrendiklerimizi de değerlendirebilirsek iyi olur. Dünyanın en büyük sorunu demokrasinin de seçimlerin de popülizm karşısında tam başarı kazanamamış olmasıdır. İngiltere’de bile Johnson gibi birini engelleyememesi, genç olduğu için aksayabileceğine inanılan ABD’de de Trump’ın tekrar seçilebileceğine inanılması ve koca Cumhuriyetçi partinin onu aday göstermeye hazır olduğunu ortaya koyması gösterdi ki daha çok yol kat etmeliyiz.  Covid-19’da ölenlerin sorumluluğunu taşımak için bile popülizmi ve komünizm korkusunu aşamamışlardır.

Ancak oy kullananların bir tek insanın ömründe bile birkaç kez tehlikeli bir virüs ile karşılaşması sonrasında seçtiği yönetimin hazırlıksızlığını gördükten sonra ve virüsü tanıtlayacak ilaçları kokteyl gibi kullanan zenginlerin haberlerini ve benzerlerini gördükten sonra bile etkin ve verimli yönetim için popülizmi aşamamak değerlendirilmelidir.

Para sahibi olmanın insana sağladığı şeyler ne ise, onlar uğruna etkin ve verimli bir yönetimi tehlikeye sokacak kadar zayıf bir yönetime razı olacak bir politika egemenliği kabul edilmiştir. YKP bunun kabul edilmemesini sürekli etkin ve verimli bir yönetimin koşullarını tanıtmak ve bunun sağlanması için AB projesi olarak mali ve uzman yardımının hazır olduğunu ama reddedildiğini işlemiştir.

Şimdi yine bu reforma muhtaç olduğumuzu ve bunu kabul etmeyip uygulamayı başlatmayanları unutmamamızı istiyoruz çünkü çıkarılacak derslerden yararlanmazsak yine yakalananlar için solunum aygıtı arama telaşını yaşayacağız. Daha da acısı şimdi gizli saklı vurgun hesapları yapanların haberlerini okuyacağız.

YKP siyasi görüş olarak sosyalizmi benimsemiştir mamafih reform ve reorganizasyon siyasi görüşle ilgili değil her büyük örgütün gereksediği bir şeydir yani YKP buna rağmen gelen giden partilerin parası ve uzman desteği olmasına rağmen uygulamaya geçirmemesinden dolayı hepsini kınamakta ve gülünç duruma düşmelerine şaşmamaktadır.

Anayasamıza göre kurulmuş olan yönetim denetçimizin uyardığı gibi salgın mücadelesi için kurulan ve en üst düzeyde gibi sunulan kurulların bile yasal dayanağı olmaması nedeniyle lafazanlıktan başka işe yaramayacaklarını gösterir.

Basın emekçilerine yapılanlar da normal zamanda rüşvet gibi destek verilen, sıra esas gövdesi olan emekçilerine gelince sokağa çıkma yasağı nedeniyle mali sıkıntıya kurban etmekten çekinilmemesi de sorumlu yerlerdeki partilerin huylarını kanıtlamaktadır.

Saçmalıklarının affedilmeyeceğini unutmamalıdırlar. Kim ki bugünü vurgun için kullanır hesabını vermeli ve hesap sormamanın da suç olduğu örneklerde onlardan da hesap sorulmalıdır. Yoksa halkımız seçimlerde başarılı olamayacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:317 test yapıldı vaka yok21 Nisan 2020 Salı 19:39
  • Çavuşoğlu, “Mezun olacak öğrencilerin mezuniyeti elbette olacak.Çalışmalar yapıyor”21 Nisan 2020 Salı 18:50
  • 22 Nisan Dünya Günü… Yeşil Barış Hareketi: “Yaşam evimiz dünyayı dikkate alınız”21 Nisan 2020 Salı 17:53
  • İncirli: Devlet bir hastaneyi yapamayacak durumdaysa biz ne yapıyoruz21 Nisan 2020 Salı 17:26
  • Meclis'te Koronavirüs konuşuluyor21 Nisan 2020 Salı 17:23
  • Robert Koch Enstitüsü: Covid-19'un kalbe ve böbreklere zarar verdiğini tespit ettik21 Nisan 2020 Salı 17:08
  • Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Yeni tip Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?21 Nisan 2020 Salı 17:00
  • Acil kan aranıyor!21 Nisan 2020 Salı 16:57
  • Polis Genel Müdürlüğü: Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık Yapıldığı Tespit Edildi21 Nisan 2020 Salı 16:43
  • Çeler'den 1500 TL yardım yorumu :“İhtiyacı olana daha çok katkı yapılmalıydı”21 Nisan 2020 Salı 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti