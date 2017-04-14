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YKP: “ya çözüme razı olun ya da yolumuza devam ederiz yılları başladı”

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YKP: “ya çözüme razı olun ya da yolumuza devam ederiz yılları başladı”
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Dışilişkiler Sekreteri Alpay Durduran, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın liderliğinde, müzakerelerde, ya çözüme razı olun ya da yolumuza devam ederiz yılları başladığını” iddia etti.

Durduran yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllarca iktidarı ‘proaktif politika gütmüyor’ diye suçlayan yeni lider, çözüm yerine statükoyu miras bırakacağını özür dilemeden açıkladı” görüşünü öne sürdü.

Durduran,  çözüm isteyen halkın karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için “caymayacak” bir siyasi partiyi belirleyip güç vermesi gerektiğini belirterek, “Yoksa uluslararası politikaların ağırlığının çökmesi ile yasallaşan bir yapıya mahkûm oluruz” dedi.

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