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YKP:Adaletin ayarları ile oynanıyor

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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Şartlı Tahliye Tüzüğü değişikliği ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi, açıklama şöyle:
YKP:Adaletin ayarları ile oynanıyor

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün çağdışı kaldığı, değiştirilmesi gerektiği yıllardır konuşulmaktaydı, birçok kez de İçişleri Bakanları tüzük değişiklik çalışması yapıldığını açıklamıştı ama neticeye ulaşamamıştı.

Şartlı Tahliye çok hassas bir konudur çünkü hakimlerin verdiği kararı bozuyor, yerine yeni bir uygulama getiriyorsunuz, aldığınız kararlar ülkedeki adalet mekanizmalarının işleyişlerini de etkileyebilmektedir. Afrika Gazetesi saldırganlarının şartlı tahliyesi ile serbest kalması sonrası bir hakimin istifası bunun en somut örneğidir…

Böylesi bir hassas konuda kamuoyu yeteri kadar bilgilendirilmeden Şartlı Tahliye Tüzüğü değişti ama değişiklik herkesin beklediği hassasiyetleri korumak yerine tersine bu güvensizliği derinleştirecek nitelikte oldu.

Öncelikle her yasal değişiklik gerekçeli olmalıdır, gerekçesiz yürütme kararları çağdaş hukuk devleti anlayışına aykırıdır, 4 Nisan’da Resmi Gazetede yayınlanan Tüzük değişikliğinin gerekçesi yoktur, böylesi hassas bir konuda gerekçesiz değişiklik kabül edilebilir değildir.

Basına verilen açıklamalarda yaratılan izlenim ki bu Resmi Gazetede yoktur, salgın hastalık gerekçesi ile cezaevlerinin kapasitesinin düşürülmesidir. Bu durumda bir ay içinde normalleşme beklenen koşullarda Tüzüğe eklenen geçici maddenin doksan gün süresince yürürlükte kalması da anlaşılır bir durum değildir yani konu belli ki yalnız salgın hastalık konusu değildir.

Tüm bu soru işaretleri varken bugün (15 Nisan) tarihinde yeni tüzük düzenlemesine göre ilk toplantısını yapacak olan Şartlı Tahliye Kurulu toplantısı öncesi bir de Cezaevi Danışma Kurulu Başkanının 14 Nisan’da görevden alınması akıllara ciddi soru işaretlerini getirmektedir…

UBP-HP hükümeti belli ki şimdi de adaletin ayarları ile oynamaktadır.

YKP, tüzük değişikliğin resmi gerekçesinin hemen yayınlanmasını, 90 gün yürürlükte kalmasının gerekçelerinin kamuoyu ile paylaşılmasını talep eder…

YKP çağdaş Şartlı Tahliye Tüzüğü ve Şartlı Tahliye Kurulu ile insan hak ve özgürlüklerine uygun cezaevi talebini yineler…

YKP, Şartlı Tahliye Tüzüğü değişikliği sonrası başvuranların tam listesinin kamuoyuna açıklanmasını talep eder. YKP, Şartlı Tahliye Kurulu kararı ile serbest kalacak vatandaş olmayanların yasal statüsünün ne olacağının da kamuoyuna açıklanmasını talep eder çünkü bunların bir kısmının sınırdışı edilmesi gerekecek ama şu anda yurtdışına çıkışlar durdurulmuşlardır, bu kişiler bu ülke içinde mahkemenin kendilerine verdiği cezaların yalnızca üçte birini çekerek bu coğrafyada hangi statüde kalmaya devam edecekler?

YKP, Şartlı Tahliye Kurulu’nu alacağı kararlarda kamu vicdanını yaralamamaya çağırır… Birçok eylemenin yapıldığı kamuoyunun ciddi şekilde hassas olduğu 17 yaşındaki İlayda Yeliz Öztürk,12 yaşındaki Sude Demirkıran ve 57 yaşındaki Denktaş Mutluel’ın karşı şeride geçip ölümlerine sebep olan TIR şoförü Sefa Güngör’ün cezasının üçte birini çekip serbest kalması kamuoyu vicdanını yaralayacaktır. 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan ve 11 yıl ceza alan Kader Felek’in Şartlı Tahliye Kurulu önüne çıkacak olması bile kamu vicdanı yaralayacaktır… YKP, Şartlı Tahliye Kurulu’nu karar alırken adaletin ayarları ile oynamamaya çağırır…

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