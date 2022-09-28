YKP:Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!

Açıklama şöyle:

Türk Devleti’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslı Türkler üzerinde yaratmış olduğu baskı ve korku her geçen gün daha da artmaktadır. Uzun bir zamandır muhalif Kıbrıslı aydınların Türkiye’ye girişi Türk Devleti tarafından yasaklanmaktadır. Türk Devleti’nin Kıbrıs’ta uyguladığı politikalara karşı yükselmekte olan sesler bu yöntemle bastırılmak, bitirilmek istenmektedir. Kıbrıslıların Türk sömürge politikalarına itaat etmesi için Ankara hükümeti elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Bütün baskılara, tehditlere rağmen Türk işgaline karşı direniş artarak devam etmektedir.

Daha önce de vurguladığımız gibi tüm bunlar sistematik bir saldırıdır. Türk sömürgeciliği, topluma, Ankara’ya karşı çıkmanın bir bedeli olduğunu göstererek insanlarımızı korkutmaya çalışmaktadır. Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter yardımcısı Münür Rahvancığlu 27 Eylül 2022 tarihinde Ankara’ya giriş yapmak üzereyken Türk Devleti tarafından girişi tehlikeli bulunmuş ve Türkiye’ye girişi yasaklanmıştır. Yeni Kıbrıs Partisi olarak başta Münür Rahvancıoğlu olmak üzere bütün Kıbrıslı aydınların yanında olduğumuzu bildiririz. Münür Rahvancıoğlu yalnız değildir! Yeni Kıbrıs Partisi Rahvancıoğlu ile her türlü dayanışmaya hazırdır. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde Türk devletinin uyguladığı baskılara karşı da bütün yurtseverleri birlik olmaya ve dayanışma içinde tek bir ses olarak tepki vermeye çağırırız.