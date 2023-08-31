YKP'den iki toplumu birleştirecek olan ortak eylemde buluşma çağrısı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), yarın ara bölgede bulunan Çetinkaya sahasında yapılacak ve her dilde sloganlarla iki toplumu birleştirecek olan ortak eylemde buluşma çağrısı yaptı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), yarın ara bölgede bulunan Çetinkaya sahasında yapılacak ve her dilde sloganlarla iki toplumu birleştirecek olan ortak eylemde buluşma çağrısı yaptı

YKP: Kıbrıs Türk toplumu maalesef bölgede süren savaşların ve çatışmaların parçası oldu

Yazılı açıklama yapan YKP, işgallere ve savaşlara karşı, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini belirterek, bugün bölgenin savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumunda olduğu ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından, TC’nin İHA ve SİHA’larından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı Kıbrıs Türk toplumunun da maalesef bölgede süren savaşların ve çatışmaların parçası olduğunu kaydetti.

YKP açıklamasında, “Kıbrıs’ın kendisi ise resmileşememiş tek taraflı ateşkesler ile durdurulmuş, tüm tarafların uzlaşıp kabül edip imzaladığı ateşkes hattının olmadığı, dondurulmuş bir savaş halindedir, bu halin kırılganlığını ise son Pile’deki provokasyonu yeniden hatırlattı” dedi.

“Dünyanın mevcut kaynakları herkes için yeterlidir”

Açıklama şöyle devam etti;

“Kıbrıs’ta mevcut koşullarda TC işgali sürerken, bunun devamı niteliğindeki asimilasyon, dayatılan ekonomik yıkım paketler ve fetih politikaları neticesinde içinden geçmekte olduğumuz, sosyal ve ekonomik krizde de Kıbrıs’ın kuzeyinde varoluş/yok oluş tartışmaları da gündemimizde önemli yer tutmaya devam ediyor.

Bir yandan iklim değişikliğine karşı mücadele edip, karbon salınımının azaltılmasını dile getirirken, diğer yandan daha çok karbon salınımı için yeni doğal gaz kaynaklarının elde edilmesi amacıyla ellerin tetikte olunmasının da mantığı yoktur.

Dünyanın mevcut kaynakları herkes için yeterlidir, bu koşullarda daha fazla doğal gaz rezervine ihtiyaç yoktur, hele de bunun için savaş çıkarılmasının da mantığı yoktur.

YKP, daha önce de açıkladığı gibi, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramalarına hemen son verilmesi çağırısını yeniden yapar, bu ekolojik bir talep olduğu kadar, barış mücadelesidir de…

“Yeni Kıbrıs Partisi barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır”

Bölgede doğal gaz aramaları hız kazandığından beri, bölgeye daha fazla askeri teçhizat yığılması, yeni askeri antlaşmalar yapılması ile yakından biliyoruz ki bölgede çok kırılgan olan barış zeminlerini ciddi olarak bu olaylar tehdit etmektedir.

Böylesi koşullarda bulunduğumuz coğrafyada anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadelenin önemli olduğunun altını bir kez daha çizeriz.

Yeni Kıbrıs Partisi, bu nedenle adanın tamamen askersizleştirilmesi ve tüm militarist yapıların tamamen ortadan kaldırılması için, bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır.

Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs çözüm sürecinde garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini yeniden vurgular ve hatırlatır ‘unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır’…

Yeni Kıbrıs Partisi, bu 1 Eylül’de de bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizer, işgallere ve savaşlara karşı, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yapar…

Ara bölgedeki Çetinkaya Sahasındaki ortak 1 Eylül’e katılıp Lefkoşa’da her dilde sloganlarımızla bizi birleştirecek ortak eylem alanında saat 19:30’da buluşalım, bu davet Kıbrıs’ta yaşayan herkese”