  • BIST 1.746,510
  • Altın 663,52
  • Dolar 11,0844
  • Euro 12,5291
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

YKP'den Kubilay Özkıraç'a eleştiri... "Taraf olmadığımız bir tartışma"

» »
YKP'den Kubilay Özkıraç'a eleştiri... "Taraf olmadığımız bir tartışma"
YKP'den Kubilay Özkıraç'a eleştiri... "Taraf olmadığımız bir tartışma"

YKP'den Kubilay Özkıraç'a eleştiri... "Taraf olmadığımız bir tartışma"

İşte YKP Genel Sekreterş Murat Kanatlı'nın açıklaması;

Üzücü, YKP, kurulduğu 1989 yılından beri hiçbir sendika içinde çalışma yapmadı, yüzlerce sendikalı çalışan YKP üyesi, sempatizanı, parti dostu oldu ama parti merkezi bizimle beraber hareket edenlere grup çalışması yaptırmadı, ama taraf olmadığımız bir tartışmada EL-SEN başkanı Kubilay Özkıraç bizim de adımızı geçirip "EL-SEN CTP'nin TKP'nin TDP, YKP'nin, UBP'nin arka bahçesidir ne de acentesidir" dedi, bunu kabül etmemiz mümkün değildir, bu bir suçlamadır ve yeniden altını çizelim YKP, kurulduğundan beri hiçbir örgütü, sendikayı ne acentası gördü, ne de arka bahçesi, bu suçlamayı kabül etmiyoruz...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En çok yağış Tatlısu'ya düştü19 Kasım 2021 Cuma 12:22
  • Başbakanlık yarın “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı” toplantısı düzenliyor19 Kasım 2021 Cuma 11:53
  • Yağmur geliyor19 Kasım 2021 Cuma 11:24
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanacak19 Kasım 2021 Cuma 11:10
  • Bakan Amcaoğlu, Hüseyin Şenol'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı19 Kasım 2021 Cuma 10:42
  • '100 kişinin istihdam edileceği abartılmış bir haber'19 Kasım 2021 Cuma 10:18
  • Erhürman: Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgârdan hayır gelmez19 Kasım 2021 Cuma 10:13
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ni kabul etti19 Kasım 2021 Cuma 10:06
  • Sibel Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti19 Kasım 2021 Cuma 10:05
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?19 Kasım 2021 Cuma 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti