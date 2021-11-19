YKP'den Kubilay Özkıraç'a eleştiri... "Taraf olmadığımız bir tartışma"

İşte YKP Genel Sekreterş Murat Kanatlı'nın açıklaması;

Üzücü, YKP, kurulduğu 1989 yılından beri hiçbir sendika içinde çalışma yapmadı, yüzlerce sendikalı çalışan YKP üyesi, sempatizanı, parti dostu oldu ama parti merkezi bizimle beraber hareket edenlere grup çalışması yaptırmadı, ama taraf olmadığımız bir tartışmada EL-SEN başkanı Kubilay Özkıraç bizim de adımızı geçirip "EL-SEN CTP'nin TKP'nin TDP, YKP'nin, UBP'nin arka bahçesidir ne de acentesidir" dedi, bunu kabül etmemiz mümkün değildir, bu bir suçlamadır ve yeniden altını çizelim YKP, kurulduğundan beri hiçbir örgütü, sendikayı ne acentası gördü, ne de arka bahçesi, bu suçlamayı kabül etmiyoruz...