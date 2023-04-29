YKP’den ortak eyleme katılım çağrısı

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), özel sektörde haftalık 40 saat, güvenceli, sendikalı iş hayatı için mücadeleyi yükseltme çağrısında bulundu.

YKP’den 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle yayımlanan mesajda, ara bölgede yer alacak 1 Mayıs eylemine katılım çağrısı yapıldı.

Türkiye’nin politikasının iki ülke arasında imzalanan protokollerde de görülebileceği savunulan açıklamada, havalimanının, elektrik ve telefonun hizmetlerinin özele verilmesine karşı oldukları belirtildi.

Ülkede 40 saatlik çalışma kuralına özel sektörde uyulmadığı belirtilen açıklamada, “40 saatlik haftalık çalışma süresine uyan hiçbir özel sektör kalmamış durumdadır..Böylesi koşullarda herkese haftalık 40 saat, güvenceli, sendikalı İŞ diyoruz! Bu talep için de mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız” denildi

Ara bölgedeki Çetinkaya Sahasındaki iki toplumlu 1 Mayıs etkinliklerine katılım için yürüyüşün 17.30’da Kuğulu Park’tan başlayacağı, YKP Genel Merkezinden Kuğulu Parka ise hareketin saat 17:00’da başlayacağı kaydedildi.