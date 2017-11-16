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YKP’den partilere kadın kontenjanı ve ön seçim eleştirisi

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YKP’den partilere kadın kontenjanı ve ön seçim eleştirisi
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), kadın kontenjanı ve ön seçimle ilgili Meclis’te temsil edilen partileri eleştirdi.

YKP Sekretaryası’ndan yapılan yazılı açıklamada, seçim ve siyasi partiler yasalarını değiştiren Meclis’te temsil edilen partilerin; uygulamada yasaları doğru dürüst okumadıkları ve okuduklarını değerlendiremediklerinin sürekli ortaya çıktığı iddia edildi. 

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan uyarıya dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi. 

“Siyasi partiler, kadın kontenjanı ve ön seçim kurallarını yasaya koydular ama alıştıkları gibi sadece koyalım da itibar kaybetmeyelim anlayışıyla koydular, kadın kontenjanı ile ön seçim kurallarını ciddi bir incelemeden geçirmediler. Buna bakarak YSK, memurların siyasi partilerin üyesi olmayacaklarını ve onun için işlerine karışmayacaklarını akıl edemeyeceklerini anımsattı.” 

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