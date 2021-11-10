YKP'den Sokağa çağrı

İşte açıklama;

Sokağa çağrı

İçinden geçmekte olduğumuz süreç birçok yönü ile çürümüşlüğün, iradesizliğin, teslim olmuşluğun çeşitli izlerini bize sürekli göstermektedir. Bir siyasi parti kurultayına bakınca bile hepsini görmek mümkündür, mafyatik ilişkiler, siyasi çürümüşlük, yozlaşma ve en önemlisi denizaşırı siyasi müdahale ve müdahaleden medet uman zihniyet, böyle bir yaşam mı istiyoruz? Siyasi parti başkanlarının seçimine bile müdahale eden, elçilikte organize ettiği etkinliklere kendi yandaş siyasi yapıları çağıran, üst düzey devletler arası ziyaretlerde protokolleri çiğneyip sürekli hemşeri dernekleri ile temasta olan, sürekli olarak elçilikten bu derneklere talimatlar veren anlayışın niyeti istirdat projesine uygun şekilde, kaybedilen toprağın kazanılması için burayı TC’nin vilayeti yapmaya son hızla devam etmesine ses çıkarmayacak mıyız? TC’deki çürümüş yozlaşmış tek adam rejiminin bir kez daha zaman kazanmak için “iki devletli çözüm” aldatmasına ses çıkarmayacak mıyız? Kandır çocuğu taksim istesinden, kandır çocuğu ayrı devlet istesine geldiğimize itiraz etmeyecek miyiz? Dini istismar ederek yaşamın her alında gerici yobaz uygulamaları dayatanlara karşı sözümüz olamayacak mı? Ekonomik olarak çoklarımız fakirleşirken, bazı azlarımızın zenginleşmesine susacak mıyız? Vergi vermeyen bu bazı azların korunması neticesinde dolayı vergilerin arttığını yani günlük dilde zam, hayat pahalılığı olduğunu görmeyecek miyiz? YKP, bileşini olduğu Bu Memleket Bizim Platformunun çağrısı ile 13 Kasım, Cumartesi günü gerçekleştirilecek eylemin tüm bunlara tepki verme olduğuna inanarak herkesi sokağa davet eder… YKP, tüm üye, sempatizan, parti dostlarını 13 Kasım, Cumartesi günü saat 14.30’da eski Peyak önünde kendi kortejinde “isyanımız fetihçi zihniyete” pankartı arkasında buluşmaya davet eder… Gelin hep beraber talimatla yönetilmeye hayır, herhangi bir ayrımı, sınırı, engelli olmayacak, adanın tümünü temsil edecek şekilde “bu memleket bizim, biz yönetelim” demek için herkesi sokağa çağırıyoruz…

_______________ Yeni Kıbrıs Partisi Basın Bürosu 10/11/21