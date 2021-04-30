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YKP’den Yürüyüşe Katılma Çağrısı: “1 Mayıs’ta Sokakta”

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 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretaryası yayınladığı 1 Mayıs mesajında, neo-liberal dayatmaya karşı, emeğin haklarını savunmak için herkesi ortak 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.
YKP’den Yürüyüşe Katılma Çağrısı: “1 Mayıs’ta Sokakta”

 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretaryası yayınladığı 1 Mayıs mesajında, neo-liberal dayatmaya karşı, emeğin haklarını savunmak için herkesi ortak 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.

YKP’den yayımlanan mesajda, YKP’nin yarın saat 11.00’de gerekli pandemi önlemlerini alarak Kuğulu Park’tan başlayacak yürüyüşe katılacağı da belirtildi.

Mesajda, “Bundan 73 yıl önce, 1948’de CMC madenlerinde Kıbrıslı emekçiler birlikte direnmişler, 1 Mayıs’ı birlikte kutlamışlardı…Bundan 63 yıl önce, 1958’de Kıbrıslılar yığınsal olarak son kez 1 Mayıs’a birlikte çıkmışlar, sonrasında faili meçhul saldırılar, cinayetler ve zorbalıklarla emekçiler uzun yıllar 1 Mayıs’ı bir arada kutlayamamışlardı. Egemenlerin tüm dayatmalarına ve bölücü, şoven, milliyetçi politikalarına karşı, 1 Mayıs için bu yıl da yine sokakta olacağız…” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ın her iki yanında da neo-liberal saldırganlık ve dayatmaların farklı kurumların aracılığı ile tüm hızı ile sürdüğü kaydedildi.

“MÜCADELEYİ YÜKSELTME ZAMANI”

1 Mayıs’ın ortaya çıkışının çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik ortaya konan direnişle olduğu hatırlatılan mesajda, Kuzey Kıbrıs’ta 40 saatlik haftalık çalışma süresine uyan hiçbir özel sektör kalmadığı, günde 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 uykunun sembolleştiği 8-8-8 hakkını almak için hemen şimdi mücadeleyi yükseltme zamanı olduğu ifade edildi.

Mesajda şunlara da değinildi:

“İş cinayetleri o hızla devam etmektedir. Böylesi koşullarda herkese haftalık 40 saat, güvenceli, sendikalı iş diyoruzBu talep için de mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız…

Neo-liberalizmin saldırganlığı sürüyor ama direniş geleneği de sürmeli, sokak kazanmalı!

Dünden bugüne bizlere miras kalan ‘Kızıl 1 Mayıs yaşıyor, yaşatacağız!’ sloganına sahip çıkıyoruz;

YKP, neo-liberal dayatmaya karşı, emeğin haklarını savunmak için herkesi 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırır.”

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