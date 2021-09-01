YKP'nin 1 Eylül mesajı: Unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, 1 Eylül’de bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunu vurgulayarak, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, 1 Eylül’de bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunu vurgulayarak, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı.



YKP Sekretaryası 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bölgenin savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumunda bulunduğunu savunarak, “Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından, TC’nin İHA ve SİHA’larından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bizler de maalesef bölgede süren savaşların ve çatışmaların parçasıyız” ifadelerine yer verdi.



Bir yandan iklim değişikliğine karşı mücadele edip, karbon salınımının azaltılmasını dile getirirken, diğer yandan daha çok karbon salınımı için yeni doğal gaz kaynaklarının elde edilmesi amacıyla ellerin tetikte olunmasının mantığı olmadığına dikkat çekilen mesajda, dünyanın mevcut kaynaklarının herkes için yeterli olduğu, bu koşullarda daha fazla doğal gaz rezervine ihtiyaç olmadığı, bunun için savaş çıkarılmasının da mantığı olmadığı vurgulandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:



“Böylesi koşullarda bulunduğumuz coğrafyada anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadelenin önemli olduğunun altını bir kez daha çizeriz.



Yeni Kıbrıs Partisi, bu nedenle adanın tamamen askersizleştirilmesi ve tüm militarist yapıların tamamen ortadan kaldırılması için, bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır.



Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs çözüm sürecinde garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini yeniden vurgular ve hatırlatır… Unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır’…”