  • BIST 1.477,200
  • Altın 483,28
  • Dolar 8,3000
  • Euro 9,7700
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

YKP'nin 1 Eylül mesajı: Unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır

» »
Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, 1 Eylül’de bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunu vurgulayarak, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı. 
YKP'nin 1 Eylül mesajı: Unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, 1 Eylül’de bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunu vurgulayarak, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı. 


YKP Sekretaryası 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bölgenin savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumunda bulunduğunu savunarak, “Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından, TC’nin İHA ve SİHA’larından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bizler de maalesef bölgede süren savaşların ve çatışmaların parçasıyız” ifadelerine yer verdi.  


Bir yandan iklim değişikliğine karşı mücadele edip, karbon salınımının azaltılmasını dile getirirken, diğer yandan daha çok karbon salınımı için yeni doğal gaz kaynaklarının elde edilmesi amacıyla ellerin tetikte olunmasının mantığı olmadığına dikkat çekilen mesajda, dünyanın mevcut kaynaklarının herkes için yeterli olduğu, bu koşullarda daha fazla doğal gaz rezervine ihtiyaç olmadığı, bunun için savaş çıkarılmasının da mantığı olmadığı vurgulandı.  
Mesajda şu ifadelere yer verildi: 


“Böylesi koşullarda bulunduğumuz coğrafyada anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadelenin önemli olduğunun altını bir kez daha çizeriz. 


Yeni Kıbrıs Partisi, bu nedenle adanın tamamen askersizleştirilmesi ve tüm militarist yapıların tamamen ortadan kaldırılması için, bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır.


Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs çözüm sürecinde garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini yeniden vurgular ve hatırlatır… Unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır’…”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa Kale Lions Kulübü, sahil temizliği yaptı01 Eylül 2021 Çarşamba 09:45
  • “Barış İçin Kulaç At” etkinliği gerçekleştiriliyor01 Eylül 2021 Çarşamba 09:41
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor01 Eylül 2021 Çarşamba 09:08
  • Aşısız kişiler bugünden itibaren test ücretlerini kendileri karşılayacak01 Eylül 2021 Çarşamba 08:55
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?01 Eylül 2021 Çarşamba 08:48
  • Taner Ulutaş yazdı... Yani siz bunun adına demokrasi mi diyorsunuz?01 Eylül 2021 Çarşamba 08:33
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (1 Eylül 2021)01 Eylül 2021 Çarşamba 08:29
  • Barış, herkesin haklı ve meşru talebidir!31 Ağustos 2021 Salı 22:13
  • Belediyelerde koronavirüs testi yapılmayacak31 Ağustos 2021 Salı 21:37
  • 14 yaşındaki Zehra Saygılı bulundu!31 Ağustos 2021 Salı 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti