  • BIST 1.458,230
  • Altın 488,52
  • Dolar 8,3600
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

YKP’nin 14. Kurultayı 18 Eylül’de

» »
YKP 14. Kurultayı, 18 Eylül, Cumartesi günü, saat 15:00’de KTÖS lokalinde toplanacak.
YKP’nin 14. Kurultayı 18 Eylül’de

YKP 14. Kurultayı, 18 Eylül, Cumartesi günü, saat 15:00’de KTÖS lokalinde toplanacak.

Kurultay gündeminde Parti Meclisi raporunun ve mali raporunun aklanması ile Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu organlarının seçimi var.

YKP Sekretaryası tarafından yapılan açıklamada YKP’nin 1989 yılında yola çıkarken “vilayetleştirmeye hayır” sloganını kullanmış, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” dediği hatırlatıldı ve “bugün bu sloganlar hâlâ günceldir, son seçimlerdeki müdahalelerle de bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, yeniden başlatılacak bir mücadelenin de özü bu sloganlar olması gerekmektedir” denilerek, Kurultayın da bu çerçevede toplanacağı vurgulandı.

“YKP, 32 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır” denilen açıklamada, Kurultay 14. Toplantısının da bu ilkeler çerçevede örgütlülüğün güçlendirilmesinin amacı taşıdığı da belirtildi.

YKP Sekretaryasının açıklamasında pandemi önlemleri de dikkate alınarak, gerekli tüm düzenlemelerin azami özenle yapılarak 18 Eylül, Cumartesi günü, saat 15:00’de KTÖS lokalinde Kurultayın toplanacağı da açıklamada yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP PM toplandı, gündemde Kurultay ve tüzük değişiklikleri var30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:39
  • Meksika’da Nora Kasırgası: 1 ölü30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:28
  • Özersay: Bir şeyler yanlış gidiyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:19
  • Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:50
  • Taliban sözcüsü Mücahid: Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:40
  • İçişleri Bakanı Kutlu Evren 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:01
  • UBP Kurultayı yeninden mahkemelik olabilir! Uzlaşı yok!30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
  • Bakan Oğuz 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile mesajı yayımladı30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
  • 13 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:53
  • Gözler Bakanlar Kurulu’nda: PCR kavgası büyüyecek!30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti