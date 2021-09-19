YKP’nin 14. Kurultayı "Vilayetleştirmeye Hayır" sloganı ile gerçekleşti

YKP 14. Kurultayı, 18 Eylül, Cumartesi günü, saat 15:00’de yeni açık pazar alanı “Merkez Lefkoşa”’da toplandı.

Kurultay Sekreterya üyesi Kemal Güçveren’in konuşması ile açıldı. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde hayatını kaybedenlerle ilgili bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştikten sonra Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Rasıh Keskiner, sekreterliğine Emir Taşçıoğlu ve Gülay Kaşer seçildi. Divanın oluşumundan sonra Divan Başkanı Rasıh Keskiner kısa bir açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra gündemdeki diğer başlıklar ele alındı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Yürütme Kurulu adına bir konuşma yaptı. Kanatlı konuşmasına başlarken Kurultaya katılan herkese teşekkür etti ve ülke olarak çok zor zamanlardan geçtiğimizi belirtip, her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini ve barışa ve sosyalizme doğru yürüyüşlerinin süreceğini ifade etti. Kanatlı’nın konuşmasından sonra gündemin diğer maddelerine geçildi.

Parti Meclisi ve Mali Rapor görüşülüp aklanması onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Son olarak da Parti Meclisi Üyeleri’nin ve Parti Disiplin Kurulu Üyeleri’nin seçimi gerçekleştirildi.

Yeni Parti Meclisi

Yeni Kıbrıs Partisi Parti Meclisi Üyeleri şu isimlerden oluştu; Alpay Durduran, Cevdet Beysoydan, Emir Taşçıoğlu, Enver Ballı, Erdinç Selasiye, Ergün Emiroğulları, Gülay Kaşer, Halil Karapaşaoğlu, Halil Paşa, Hamit Aygün, Hamit Yücel, Kemal Güçveren, Mehmet Karadal, Murat Kanatlı, Mustafa Hami, Mustafa Noyan , Özkan Varoğlu, Rasıh Keskiner, Yaşar Karakaş

Parti Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Oğuz Özen, Salih Coşar, Engin Ekici, Kemal Aktunç, Serhan Gazioğlu

Parti Disiplin Kurulu daha sonra kendi arasında görev bölümü yaparak 3 asil, 2 yedek üyeyi, belirleyecek.