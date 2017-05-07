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YKP’nin yetkili organları belirlendi

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YKP’nin yetkili organları belirlendi
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)’nin dün yapılan 13. Olağan Kurultayı’nda parti yetkili organları belirlendi.

Lefkoşa’daki KTÖS lokalinde dün toplanan kurultayda partinin yetkili organları şu şekilde oluştu:

Parti Meclisi: Alpay Durduran, Cevdet Beysoydan, Enver Ballı, Erdinç Selasiye, Ergün Emiroğulları, Gülay Kaşer, Halil Karapaşaoğlu, Halil Paşa, Hamit Aygün, Hamit Yücel, Mehmet Karadal, Murat Kanatlı, Mustafa Hami, Mustafa Noyan, Nevzat Hami, Özkan Varoğlu, Rasıh Keskiner, Tolga Yücedal, Yaşar Karakaş”

Disiplin Kurulu: Oğuz Özen, Kutman Tayaz, Engin Ekici, Kemal Aktunç ve  Serhan Gazioğlu

Disiplin Kurulu daha sonra kendi arasında görev bölümü yaparak 3 asil, 2 yedek üyeyi, belirleyecek.

YKP’den yapılan açıklamaya göre  kurultayda 7 maddeden oluşan karar da alındı.

Kurultay kararında “ YKP, demokratik hukuk devleti içinde Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesini ısrarla savunur” denildi.
BM kararları ve  uyarınca yapılan binlerce belgeyle Kıbrıs’ta çözümün  tanımlandığı,  tarafların  BM parametreleri çerçevesinde çözüm bulmayı resmen kabul ettikleri vurgulandı.

Hukukun üstünlüğünün lafta kalmaması vurgulanan kurultay kararında, etkin ve verimli, hesap sorabilir bir yönetimin koşul olduğu ifade edildi.
Sermayenin uluslararası egemenliğine meydan okumak gerektiği belirtilen  kurultay kararında, YKP’nin “hade” çağrısı ile   Kıbrıs sorunun çözümü için tüm tarafların katılacağı yeni mücadele zemini için çalışma yapmayı önüne hedef koyduğu belirtildi.

YKP Kurultayında  “işgale ve statükoculara karşı koalisyon” ve yeni sosyalist devrimler için mücadele  zamanı  başlıklarıyla da kararlar alındı.

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