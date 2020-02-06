  • BIST 122.321
  • Altın 299,849
  • Dolar 5,9806
  • Euro 6,5782
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

YKS başvuruları bugün başlıyor

»
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular bugün başlıyor.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi, 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri, öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi uygulanacak.

Sınav için bugün başlayan başvurular, 3 Mart tarihine kadar yapılacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı: 5 polis yaralı05 Şubat 2020 Çarşamba 19:52
  • Son bir yılda 3 Pegasus uçağı pistten çıktı05 Şubat 2020 Çarşamba 19:43
  • Parçalanan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Rampaya doğru aşağıya indik, şu an göremiyorum05 Şubat 2020 Çarşamba 19:29
  • Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü: 33 ölü05 Şubat 2020 Çarşamba 19:13
  • Son dakika haberi: İstanbul'da uçak pistten çıktı! İlk görüntüler geldi: Uçak üçe bölündü05 Şubat 2020 Çarşamba 19:07
  • Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın görüntüler(video)05 Şubat 2020 Çarşamba 19:07
  • Son Dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı05 Şubat 2020 Çarşamba 19:01
  • Türkiye Otelciler Federasyonu’ndan koronavirüs açıklaması: Avantaja dönüştürebiliriz05 Şubat 2020 Çarşamba 14:52
  • Çavuşoğlu: AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi05 Şubat 2020 Çarşamba 12:47
  • Erdoğan: Rejim geri çekilmezse bu işi Türkiye yapacaktır!05 Şubat 2020 Çarşamba 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti