YKS başvuruları bugün başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular bugün başlıyor.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi, 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri, öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi uygulanacak.
Sınav için bugün başlayan başvurular, 3 Mart tarihine kadar yapılacak.
Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.
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