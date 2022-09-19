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YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı, yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten, 19 bin 358'e düştü.
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022 YKS sonuçlarına göre, 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül’de, elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül’de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

YÖK’TEN KONTENJANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2022 YKS’de kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15’ten, 19 bin 358’e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz.”

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