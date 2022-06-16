YKS hazırlıklarını tamamladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarını anlattı. Aygün, sınava 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu, 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdının hazır olduğunu söyledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, en büyük sınav organizasyonlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

YKS’ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu söyleyen Aygün, “Lojistik olarak ÖSYM’nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu, yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı, sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı” dedi.

COVID-19 testi pozitif olan adaylar yedek salonda sınava alınacak

Aygün, adayların Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri COVID-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunu sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde yedek sınav salonlarında sınava alınacaklarını ifade etti ve şöyle konuştu:

“Gençlerimiz kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla gurur duymalı ve onların yanlarında olmalılar.”,