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YKS: Sınav soru kitapçığının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı

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YKS: Sınav soru kitapçığının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS: Sınav soru kitapçığının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Cumartesi günü yapılan ilk oturumunda soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

ÖSYM tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada﻿ da "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." denilmişti.

Sınavda kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi de Batman'da gözaltına alındı.

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