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YKS tercih sonuçları sonuçları açıklandı

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM’nin ‘sonuc.osym.gov.tr’ internet sitesinden ulaşılabilecek.
YKS tercih sonuçları sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM’nin ‘sonuc.osym.gov.tr’ internet sitesinden ulaşılabilecek.

Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos’a uzatılmıştı.

Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası, ek yerleştirme yapılması kararlaştırılmıştı. Ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170’a düşürülmüştü.

Açıklanan sonuçlara göre üniversite kayıt tarihleri 6-10 Eylül arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek..

Bu sene tercih yapan adayların yüzde 85,80’i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adayların yüzde 52,02’si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

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