YKS ve TYT sınavlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışililşkiler Dairesi, YKS ve TYT sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ziya Öztürkler imzasıyla yayınlanan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de baş gösteren COVİD-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 20-21 Haziran olarak belirlenen tarihinin, 25-26 Temmuz tarihine ertelendiği hatırlatıldı. Ancak yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye Cumhuriytinde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun da görüşü dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından, ilan edilen normalleşme süreci ile birlikte sınav tarihlerinin de yeniden güncellendiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu bağlamda YKS 2020 ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra yani 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Adaylarımızın bilmesi gereken önemli bir diğer husus da bu yıl sınava girecek öğrencilerin, geçtiğimiz yıllara nazaran daha az konudan/müfredattan sorumlu tutulacağıdır. Bu yıl yapılacak olan YKS’de öğrencilerimiz lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacaktır.

Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu içinde bulunan olağan üstü şartları da dikkate alarak “sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulayacağı” iki önemli karar daha almıştır.

TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır.

Bunun yanısıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da “bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla” 170’e çekilmiştir.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini belirtilmiştir.

Yaşanan süreçte aday öğrencilerimizin konuyla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri yetkili kurum Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi web sitesi https://www.yok.gov.tr/ adresinden ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı resmi web sitesi http://www.mebnet.net/ adreslerinden takip etmeleri önem arz etmektedir. Aday öğrencilerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.”