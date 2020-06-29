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YKS'de çıkan filmle ilgili soruyu, filmin senaristi çözemedi

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Hafta sonu yapılan YKS’de çıkan sorular, gündemde kalmaya devam ediyor. Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle ilgili bir metinle çıkan soruyu, filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan filmle ilgili soruyu, filmin senaristi çözemedi

Üniversite giriş sınavlarının ilk oturumu olan YKS geçtiğimiz Cumartesi gerçekleşti. Sorular ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından, sınavda yer alan bazı sorular çok konuşuldu.

Bu sorulardan birinde, Türkçe testinde yer alan Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle ilgili bir metne yer verilerek, filmle ilgili söylenebilecek şey soruldu.

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Filmin senaristi soruyu anlamadı

Çıkan soruyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan filmin senaristi Levent Kazak, “Size bir iyi, bir de kötü haberim var: iyi olan, iki gün önceki üniversite giriş sınavında bizim üzerimizden Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü’yü sormuşlar, filmimiz adına gurur duyduk. kötü olan ise soruyu anlamadım, var mı çözen?” ifadelerini kullandı.

Sorun sizde değil gençler

Levent Kaza’ın yaptığı paylaşımla ilgili bir yorumda bulunan Berna Laçin ise, “YKS 2020 Gençleri, kendinizi eksik ya da başarısız hissetmeyin sakın! Bakın, sınavda soru olarak çıkan Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminin senaristi Levent Kazak bile filmle ilgili soruyu çözememiş. Sorun sizde değil” ifadelerini kullandı.

 

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