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YKS’de iki ek yerleştirme

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girenler için ‘ek yerleştirme‘ hakkının ikiye çıkarıldığını duyurdu.
YKS’de iki ek yerleştirme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girenler için ‘ek yerleştirme‘ hakkının ikiye çıkarıldığını duyurdu.

YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara her yıl bir ek yerleştirme hakkı veriliyordu.

Aygün’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel ‘ikinci ek yerleştirme’ yapılacak.”

Ek yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Üniversitelere kayıt tarihleri

Öte yandan ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre bu yıl yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021’de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021’de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Ek yerleştirmeler de bu kontenjanlar esas alınarak yapılacak.

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