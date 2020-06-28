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YKS’nin 2’nci ve 3’üncü oturumları bugün yapıldı

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YKS’nin 2’nci ve 3’üncü oturumları bugün yapıldı
YKS’nin 2’nci ve 3’üncü oturumları bugün yapıldı

Ülkemizdeki lise son sınıf öğrencileri, Türkiye’deki milyonlarca öğrenci ile birlikte üniversiteye girebilmek için bu haftasonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ter döktü.

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu dün yapılırken, ikinci ve üçüncü oturumları da bugün yapıldı.

Yaklaşık 2 milyon 437 bin 119 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları SınavıTürkiye ile eş zamanlı olarak ülkemizde de yapıldı.

Sınavlar Koronavirüs tedbirleri gereğince birçok önlem eşliğinde gerçekleştirildi.

Sınavın 1’nci Oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne KKTC’den Bin 819 öğrenci kayıt yaptırırken, sınavın 2’nci Oturumu Alan Yeterlilik Testi’ne bin 473 ve 3’üncü Oturum olan Yabancı Dil Testi’ne ise 144 öğrenci kayıt yaptırdı.

Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi’nde geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek, 165 dakikaya çıkarıldı.

Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi.

Verilen bilgiye göre, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.

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