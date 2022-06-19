YKS’nın ikinci oturumu bugün yapılıyor

TC Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 81 il ve KKTC’de düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu bugün yapılıyor. Bugün gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı saat 10.15’te başladı.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

Verilen bilgiye göre, bu yıl YKS’ye 3 milyon 234 bin 409 adayla rekor başvuru yapıldı.

Dün saat 10.15’te gerçekleşen TYT’de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü.

10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanan TYT’ye bu yıl 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru geldi. Geçen yıl bu sayı 2 milyon 607 bin 903’tü.