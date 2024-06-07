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YKS’nın ilk oturumuna Lefkoşa'da 1826 kişi girecek

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yarın yapılacak ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) KKTC’de 1826 aday girecek.
YKS’nın ilk oturumuna Lefkoşa'da 1826 kişi girecek

ÖSYM Kıbrıs Koordinatörlüğü’nden alınan bilgiye göre, sınav yarın saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

9 Haziran Pazar saat 10.15'te ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.30’da ise son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. KKTC’de AYT’ye1440, YDT’ye ise 206 aday girecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakikalık süre; İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça yapılacak YDT’de ise 80 soru için 120 dakikalık süre verilecek.

 

 

Sınav giriş belgesinde belirtilen kurallara dikkat edilmesi konusunda uyaran ÖSYM yetkilileri, sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde olması istendi.

 

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