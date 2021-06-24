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YKS'ye girecekler dikkat! İşte en sık yapılan 15 hata

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Bu hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaştıkça stres seviyesi artmaya başladı. Uzmanlar adayları bu son günlerde ve sınav sırasında yapılan hatalar konusunda uyardı.
YKS'ye girecekler dikkat! İşte en sık yapılan 15 hata

İşte uzmanlara göre YKS öncesi ve YKS sırasında yapılmaması gereken 15 hata...

SINAV ÖNCESİNDE  

1) Arkadaşlarla ve özellikle aile fertleriyle sürekli sınavı konuşmak. Bu durum sınav kaygısını arttırabilir.

2) Beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmemek. Dışarıdan yenen yemeklere, farklı ve alışık olunmayan besinlere vücut tepki gösterebilir. Ayrıca sınavdan bir gün önce yatağa erken girmek adayları mutlaka uyumalıyım stresine sokup tam tersi uykusuz bir gece geçirilmesine neden olabilir.

3) Sınava girilecek okul hakkında bilgi sahibi olmamak ve sınava giriş belgesi ile kimlik kartını önceden hazırlamamak. Özellikle büyük şehirlerde okulların yerlerini bulmak zor olabiliyor. Dolayısıyla bu riske girmeyip mutlaka okulun yerini önceden görmekte yarar var. Belgeler de eksik olunca sınava girilemiyor.

4) Öğrencinin kendisiyle ilgili olumsuz yorumlara sahip olması. Adayın sınavda başarılı olamayacağına dair inanç geliştirmesi ve sürekli bu düşünceyi dile getirmesi endişe düzeyini daha çok arttırır.

SINAV SIRASINDA  

5) Soruyu küçümsemek. Dikkat edilmediğinde en basit konunun, en basit sorusunda bile hata yapılabilir.

6) ’Çabuk olmalıyım, hızlı çözmeliyim’ demek. Bu davranış hata yapma oranını arttırıyor.

7) İşlem hatası yapmak. Aday çözemediği soruya geri döndüğünde veya yaptığı soruları kontrol ettiğinde, yaptığı işlemleri de yeniden gözden geçirmeli.

8) Sorunun tamamını değil yarısını okumak. Soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalara sık rastlanıyor.

9) İfadenin olumlu ya da olumsuz olduğuna dikkat etmemek. İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimli. Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak algılamak yanlış yanıta neden olur.

10) Sınav anında soruyla kavga etmek, bunu mutlaka çözeceğim diyerek soruyla inatlaşmak.

11) Adayın sınav esnasında kendi soru çözme alışkanlıklarının dışına çıkıp daha önce denemediği yöntemleri uygulaması.

12) TYT’den çıkınca pazar günü yapılacak AYT’ye odaklanmak yerine TYT sorularını tartışmak.

13) Bire bir ya da sayfa sayfa kodlama yapmak yerine toplu kodlama yapmak.

14) Zamanı doğru yönetememek. Özellikle TYT’de her ders için ayrılması gereken sürenin unutulması sınavın yetişmemesine sebep olabiliyor.

15) Uzun sorulardan korkmak. Uzun veya karmaşık görünen sorulara hiç bakmamak veya yapamama kaygısıyla okumayı yarıda bırakmak test tekniği açısından son derece hatalı bir tutum. Çünkü soruya gereken zaman ayrılıp iyice okunursa belki de kolay bir yanıtı olduğu görülecektir.

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