Yoannis Kasuldis UNFICYP raporu görüşmelerinden memnun

Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP raporunun içeriğinden memnun olduklarını açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi tarafından görüşülmesi tamamlanan ve bugün onaylanması beklenen UNFICYP raporuna ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kasulidis, raporun içeriğinden memnun olduklarını dile getirdiği açıklamasında, raporda “her iki tarafın önerilerinin memnunlukla karşılandığı” şeklinde var olan bir ifadenin çıkarıldığını da doğruladı.

Söz konusu ifadenin çıkarılmasının “çok olumlu bir gelişme olduğunu” iddia eden Kasulidis, rapor hazırlandığı sırada Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin henüz kendilerine sunulmamış olduğunu, bu yüzden de raporda Kıbrıs Türk tarafının önerilerinden söz edilemeyeceğini savundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önerilerine ne zaman yanıt vereceklerinin sorulması üzerine ise Kasulidis; “Acele etmiyoruz. İyice ve dikkatlice inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Başkan Anastasiadis, Koronavirüs sebebiyle izolasyondaydı. Hiç acelemiz yok” yanıtını verdi.

Ukrayna savaşıyla Kıbrıs’ta 1974’te olanları da birbiriyle ilişkilendiren Kasulidis, “Ukrayna’yla Kıbrıs sorununun paralel hale getirilmesinin zamanı belki de gelmiştir” şeklinde konuştu.

Kasulidis, “Ukrayna’nın, Kıbrıs sorununun tıpkı Ukrayna’da olduğu gibi, bir işgal ve istila, insan haklarının çiğnenmesi ve BM üyesi olan bağımsız bir devletin toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin çiğnenmesi sorunu olduğunun gösterilmesine yardımcı olabileceği” iddiasında bulundu.

Kasulidis, Ukrayna ile Kıbrıs sorununun paralel hale getirilerek uluslararası toplumun dikkatinin, Kıbrıs’ta 1974’te ne olduğuna ve mevcut durumun 48 yıldır devam ettiğine çekme vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.