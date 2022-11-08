Yoannis Kasulidis-Nikos Dendias görüşmesi Kıbrıs Rum basınında yer buldu

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Yunanistan’ın başkenti Atina’ya giderek Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la gerçekleştirdiği görüşme Rum basında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi; “Dendias-Kasulidis Görüşmesinde Ele Alınanlar – Yeni Oldubittiler, Kıbrıs Sorunu ve Türkiye’nin Mantıksızlığı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptıkları açıklamaları yer aldı.

Gazete, Dendias’ın, “Türkiye’nin gerek Yunanistan gerekse Kıbrıs’ta yeni oldubittiler yaratma yönündeki her türlü çabasının AB tarafından tepkiyle karşılanması gerektiği” şeklindeki açıklamasını öne çıkarırken, Kasulidis’in ise “Türkiye’nin bir mantık dışı davranma durumunda bulunduğu” şeklindeki iddiasını öne çıkardı.

Fileleftheros gazetesi ise haberini “Dikkatler Semerkant’ta” başlığı altında verdi. Gazete, Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi toplantısı ve KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi çabalarının Yunanistan ve Güney Kıbrıs için bir “baş ağrısı” teşkil ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, KKTC’nin “düzeyinin yükseltilmesi çabalarını engellemek adına harekete geçtiği" belirtilen haberde, konunun dünkü Dendias-Kasulidis görüşmesinin ana konularından birini oluşturduğu kaydedildi.

Haberin devamında ise Dendias ve Kasulidis’in dünkü basın açıklamasına ayrıntılarıyla yer verildi.

Dendias-Kasulidis görüşmesi Politis'te “Atina ve Lefkoşa’dan Endişeler ve Tespitler – Sahte Devletin Düzeyinin Yükseltilmesi Çabaları Konusunda Endişeler”; Haravgi'de “Dendias: AB Türkiye Tarafından Yeni Oldu Bittiler Yaratılması Çabalarına Tepki Göstermeli” başlığıyla yer aldı.