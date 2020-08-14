YÖDAK aldığı kararları açıkladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Covid-19 tehlikesinin devam etmesinden dolayı uygulanabilecek destek eğitim yöntemleri hakkında aldığı kararları açıkladı.

YÖDAK Başkanı Vekili Mehmet Hasgüler’in açıkladığı kararlara göre, uygulamalar, üniversite senatoları tarafından onaylanması halinde kesinleşecek.

YÖDAK şu kararları aldı:

-Bir programa ait derslerin yüzde 40’ının destek eğitim yöntemleriyle verilebilmesine.

-Bir dersin teorik kısımlarının destek eğitim yöntemleriyle verilebilmesine ve uygulama saatlerinin ise yüz yüze yapılmasına.

-Destek eğitim yoluyla verilecek (tamamen teorik) derslere özellikle 2020-2021 Güz döneminde daha fazla yer verilmesine.

-Uygulama ağırlıklı derslerin ise yüz yüze yapılmasına.

Yukarıda sıralanan karar önerilerin, üniversite senatoları tarafından karar verildikten sonra kesinleşmesi ve YÖDAK’a 28 Ağustos 2020 tarihine kadar bildirilmesi gerekiyor.