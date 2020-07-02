  • BIST 117.083
  • Altın 391,607
  • Dolar 6,8496
  • Euro 7,7138
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasgüler: “Pandemi sürecini üniversiteler başarıyla atlattı”

» »
YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, beklenmedik şekilde karşı karşıya gelinen pandemi sürecini üniversitelerin başarıyla atlattıklarını kaydetti.
YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasgüler: “Pandemi sürecini üniversiteler başarıyla atlattı”

YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, beklenmedik şekilde karşı karşıya gelinen pandemi sürecini üniversitelerin başarıyla atlattıklarını kaydetti.

Pandemi dolayısıyla Türkiye’de bulunmak durumunda olan YÖDAK Başkanına vekalet eden YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, pandemi  krizinin üniversiteler tarafından başarıyla atlatıldığını vurgulayarak bu konuda açıklamalarda bulundu.

Hasgüler, 2019 Temmuz ayında imzalanan TC-KKTC ek protokolü gereği YÖDAK- MEB işbirliği ile hazırlanan ve bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarının Denetim Tüzüğü”ne göre YÖDAK’ın, 2020 yılı başında başladığı denetimleri pandemi sürecinde de gerekli tüm sağlık koşullarını özenle dikkate alarak devam ettirdiğini belirtti.

“ÜNİVERSİTELERİMİZİN ÖNÜ AÇILDI”

YÖDAK denetim tüzüğüne göre denetimlerine ilk olarak YÖK tarafından tanınmayan üniversiteler ile başlandığını ifade eden Hasgüler, bu denetimler sonuncunda tarihte ilk kez hazırladığı denetim raporlarını KKTC’deki merciler yanında YÖK ile de paylaştığını kaydetti.

Hasgüler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da gayretleri sonucunda YÖDAK tarafından hazırlanan denetim raporlarının YÖK tarafından dikkate alındığı ve bu üniversitelerin YÖK tarafından da tanınmasının bir nevi önünün açıldığını ifade etti.

 “ DİJİTAL EĞİTİM İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI.”

Hasgüler, pandemi dolayısıyla üniversitelerin sürdürdüğü  dijital eğitim süreçleri hakkında da bilgi verdi.

Pandemi dolayısıyla Türkiye Yükseköğrenimi gibi KKTC’deki üniversiteler de dijital ortamda eğitime devam etmek durumunda kaldıkları hatırlatan Hasgüler, YÖK ve KKTC Bakanlar Kurulunun kararları ışığında YÖDAK’ın, üniversitelerin dijital ortamda eğitim vermek için gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Bu maksat için pandemi sürecinde oluşturulan ihtisas komisyonu, dijital ortamda verilen eğitimleri 3 kritere göre değerlendirerek YÖDAK’a tavsiye kararlarında bulunduğunu belirten Hasgüler , açıklamasında “Bu vesile ile İhtisas Komisyonunda yer alan üyelere ve öğretim üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İhtisas Komisyonunun tavsiyeleri ışığında YÖDAK, dijital ortamdaki eğitimlerini iyileştirici yönde üniversitelere rehberlik yapmıştır. Üniversitelerin bu yönde gösterdikleri gayret ise takdire şayandır” dedi.

Hasgüler, YÖDAK’ın halen üniversitelere yönelik yerinde denetim çalışmalarına devam etmekle beraber özellikle lisansüstü programların öğretime başlama izni başvurularını değerlendirmeye devam ettiğini de kaydetti.

“ÖĞRENCİ DOSTU ADA”

YÖDAK Başkan Vekili Hasgüler son olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri “Öğrenci Dostu Ada” projesine de değindi.

Pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklar ve yeni koşullar karşısında KKTC’yi tercih edilebilecek bir destinasyon haline getirmek için öğrencilere  sunulacak imkanları içeren “Öğrenci Dostu Ada” projesinin KKTC ekonomisi için hayati olduğunu ifade eden Hasgüler,  bu projeye herkesin sahip çıkması yönünde çağrıda bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasgüler: “Pandemi sürecini üniversiteler başarıyla atlattı”02 Temmuz 2020 Perşembe 17:00
  • Alman Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir Alman faşistlerinin ölüm listesinde02 Temmuz 2020 Perşembe 16:56
  • KAR-İŞ ‘Dayanışma Gecesi’ düzenledi: “İçimizdeki zayıf halkalar, yeni bir örgüt kurdu”02 Temmuz 2020 Perşembe 15:33
  • Nami'den Özersay'a: "Geç de olsa gerçeklere hoş geldin"02 Temmuz 2020 Perşembe 15:29
  • Hayvan üreticileri eylem uyarısında bulundu: “Esas kriz 5 Temmuz’dan sonra”02 Temmuz 2020 Perşembe 15:29
  • Dijital ortamda iki toplumlu Şiir etkinliği hazırlıkları tamamlandı02 Temmuz 2020 Perşembe 14:35
  • HAK-SEN: Pandemi Döneminde çalışamayan özel sektör emekçilerinin emeklilik hesapları ile sigortalar hak mahrumiyetleri giderilecek02 Temmuz 2020 Perşembe 14:15
  • KTÖS, YYK'nın kararını yargıya taşıyacak...02 Temmuz 2020 Perşembe 14:14
  • Özersay: "Kapalı Maraş’ın açılması çalışmalarında son aşamaya gelindi". Ne zaman açılacak?02 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
  • Sosyal Adalet Hareketi başkanına MOBING! Görev yeri değiştirilmek istendi...02 Temmuz 2020 Perşembe 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti