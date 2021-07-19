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YÖDAK Başkanı Avcı 20 Temmuz Mesajı Yayımladı

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YÖDAK Başkanı Avcı 20 Temmuz Mesajı Yayımladı.
YÖDAK Başkanı Avcı 20 Temmuz Mesajı Yayımladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Avcı, yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde yeni bir sayfa açan 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümünde tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimiz ile kutlar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde emeği geçen bu toprakları vatan yapmamız için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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