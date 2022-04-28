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YÖDAK Başkanı Avcı, Ankara'da YÖK Başkanı Özvar ile Görüştü

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YÖDAK Başkanı Avcı, Ankara'da YÖK Başkanı Özvar ile Görüştü
YÖDAK Başkanı Avcı, Ankara'da YÖK Başkanı Özvar ile Görüştü

Ankara’da temaslar yapan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK Başkanlığında bir görüşme gerçekleştirdi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede YÖK ve YÖDAK’ın birlikte çalışacağı alanlar, iş birlikleri ve KKTC Üniversitelerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

KKTC yükseköğretiminin sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede YÖK ve YÖDAK’ın üniversitelerin daha ileriye taşınabilmesi için her alanda işbirliği çalışmaları yürüteceği mutabakatına varıldı.

Açıklamada, kalite süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, planlı ve kontrollü büyümenin sağlanması, KKTC’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslararası açılımlarının üniversiteler için çok önemsenen konular arasında yer aldığı bildirildi.

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Görüşmede YÖK ve YÖDAK işbirliğinin artarak güçlü bir şekilde sürdürülmesi için gerekli çalışmaların başladığı belirtildi.

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