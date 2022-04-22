YÖDAK Başkanı Avcı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi

Ankara’da temaslarda bulunan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim alanındaki konular ele alındı.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Fuat Oktay’a KKTC’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve dünyaya açılımında en önemli alanı olan yükseköğretimin kalitesini ileriye taşımayı, dünya standartlarında kalite oluşturmayı ve uluslararasılaşma çalışmalarını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Avcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda KKTC’ye verdiği desteğin yükseköğretimin planlanması, denetlenmesi, akreditasyonu, koordinasyonu ve kalitesinden sorumlu olan YÖDAK için de çok önemli olduğunu ifade ederek, bu destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Avcı, görüşmede KKTC üniversitelerinin geleceğe emin adımlarla ilerlemesine olanak sağlayacak görüşlerin paylaşıldığını dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, KKTC’ye her zaman verilen desteğin bundan sonra da güçlü bir şekilde devam edeceğini, ayrıca yükseköğretim alanı ve YÖDAK’ın belirlenen hedeflere ulaşması için her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.