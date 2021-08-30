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YÖDAK Başkanı Avcı, Zafer Bayramı’nı Kutladı

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YÖDAK Başkanı Avcı, Zafer Bayramı’nı Kutladı
YÖDAK Başkanı Avcı, Zafer Bayramı’nı Kutladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ( YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Büyük Atatürk’ün askeri dehasının bir örneği olan Büyük Taarruz’un, Türk milletinin bir kez daha Anadolu’dan sökülüp atılma planlarını boşa çıkardığını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Avcı, şunları kaydetti:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında kazanılan ve Anadolu’daki Türk varlığının bir kez daha tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yılını kutluyoruz. Büyük Atatürk’ün askeri dehasının bir örneği olan Büyük Taarruz’un ardından, Türk milleti bir kez daha Anadolu’dan sökülüp atılma planlarını boşa çıkarmıştır.

Bu coğrafyadaki kültürel ve milli varlığımızı 99 yıl önce bir kez daha canları pahasına koruyan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anarım.”

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