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YÖDAK Başkanı Avcı’dan Bayram mesajı

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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, İslam aleminin, halkın ve yükseköğretim alanına emek veren tüm çalışan ve öğrencilerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
YÖDAK Başkanı Avcı’dan Bayram mesajı

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, İslam aleminin, halkın ve yükseköğretim alanına emek veren tüm çalışan ve öğrencilerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Avcı Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Covid-19 salgını sebebiyle zor zamanlar geçirilen bu günlerde, mübarek Ramazan ayının ardından yarın Ramazan Bayramı’nın idrak edileceğini belirtti. Avcı, “En erken zamanda normal şartlar altında ailelerimiz, yakınlarımız ve sevdiklerimiz ile birlikte gönül rahatlığı içinde kutlayacağımız sağlıklı ve huzurlu bayramların gelmesi dileği ile tüm İslam aleminin, halkımızın ve yükseköğretim alanına emek veren tüm çalışan ve öğrencilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” dedi. 

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