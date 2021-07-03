YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu beraberlerindeki heyeti kabul etti

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ- KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ- KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.



Toplantıda, İTÜ KKTC Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Bülent İnanç, Prof. Dr. Bülent Güloğlu, Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz, Dr. Öğretim Üyesi Aslı Kanan ve İTÜ- KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç da hazır bulundu.



Kuruldan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Avcı, görüşmede 250 yıllık bir geçmişi olan İTÜ’nün Rektörü Koyuncu’yu adada görmekten duyduğu mutluluğu belirtti.



Görüşmede, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunularak, İTÜ’nün Türkiye’nin önde gelen teknik üniversitelerinden biri olması hasebiyle KKTC üniversitelerinin yanı sıra YÖDAK ile de teknoloji ve bilişim alanlarında “know-how” paylaşımı ve iş birliği konuları ele alındı.