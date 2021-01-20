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YÖDAK Bazı Programlara Onay Verdi

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Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) dün toplanarak onay işlemlerini ele aldı.
YÖDAK Bazı Programlara Onay Verdi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) dün toplanarak onay işlemlerini ele aldı.

Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler başkanlığında toplanan YÖDAK, aralarında fakülte ve bölümlerin de bulunduğu öğretime başlamak için onay bekleyen programlara öğretime başlama izni verdi.

Açıklamaya göre yapılan değerlendirme ile KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan ön açma izni alan, pandemi döneminde yerinde denetimleri yapılmış, gerekli fiziki ve akademik kriterleri yerine getirdikleri saptanmış programlara, öğretime başlama izni verdi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamada, “Bir yandan yüz yüze eğitim için Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile çalışmalar sürerken, uluslararası standartlar ve rekabet göz önüne alınarak günümüz ihtiyaçlarına cevap veren yeni programların açılması amacıyla, var olan başvuruları hızla değerlendirmeye devam edeceğiz” denildi.

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