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YÖDAK Destek Eğitim Komitesi, Rauf Denktaş Üniversitesinde denetleme yaptı

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Yükseköğretim Planlama Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı başkanlığındaki YÖDAK Destek Eğitim Komitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi’nde denetleme ve değerlendirmelerde bulundu.
YÖDAK Destek Eğitim Komitesi, Rauf Denktaş Üniversitesinde denetleme yaptı

Yükseköğretim Planlama Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı başkanlığındaki YÖDAK Destek Eğitim Komitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi’nde denetleme ve değerlendirmelerde bulundu.

 

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve heyetinin sunumunu izleyen YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı, sunumdan önce yaptığı konuşmada YÖDAK’ın 10 Mart 2020 tarihinde aldığı bir kararla eğitim teknolojisi konusunda uzmanlaşmış üç profesör ile destek eğitim uygulaması başlattığını anımsattı.

 

Avcı, burada amacın destek eğitim uygulamalarının daha doğru ve daha nitelikli uygulanmasına rehberlik etmek olduğunu söyledi. Destek eğitim uygulamalarının üniversitelere uzaktan eğitim alanında büyük bir deneyim kazandırdığının altını çizen Prof. Dr. Avcı, bu şekilde Covid-19 salgını esnasında üniversitelerin eğitim öğretimin kesintisiz devamının sağlandığını ve 100 bin öğrencinin mağduriyetinin önüne geçildiğini ifade etti.

 

Covid-19 şartlarına uyum çalışmalarını bir yıldır sürdüren YÖDAK yanında üniversite rektörleri, üniversitelerin akademik ve idari kadroları ve teknik ekiplerinin özverili çalışmaları ile yükseköğretim alanının belirlenen kriterler çerçevesine ulaşması için çalışıldığını belirten Prof. Dr. Avcı, yapılan denetlemelerle de inceleme ve rehberlik görevlerini yerine getirdiklerini anlattı.

 

Bu bağlamda tüm paydaşların çalışmalarının önemine işaret eden Avcı, YÖDAK’ın, mayıs ayı boyunca üniversitelerin uzaktan eğitim programlarının denetlenmesine devam edeceğini belirtti.

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