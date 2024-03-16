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YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı!

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Kıbrıs Sağlık ve Toplumbilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) sürdürülen sahte diploma ve rüşvet soruşturması çerçevesinde YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker de tutuklandı.
YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı!

Kıbrıs Sağlık ve Toplumbilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) sürdürülen sahte diploma ve rüşvet soruşturması çerçevesinde YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker de tutuklandı.

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon, ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker’e “İltimas karşılığı ödül alma” suçlaması getirildiği öğrenildi.

Refiker, tutukluluk talebiyle yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılacak.

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