YÖDAK Gündemden düşmüyor... DAÜ-SEN'den YÖDAK açıklaması...

DAÜ-SEN Kenan Evren askeri darbesi artığı YÖK'ün KKTC verisyonu YÖDAK'a sahip çıktı....

İşte o açıklama;

Son günlerde Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) itibarını zedeleyici ve varlığını sorgulayıcı açıklamalarda bulunulmaktadır.

Elbette YÖDAK'ın yasasından veya mevcut kadrosundan kaynaklanan sorunları ve hataları mevcut olabilir. Ancak tüm bu unsurlar YÖDAK'ın gerekliliğinin sorgulanmasını getiremeyecek kadar ciddiyetten uzaktır. Tüm dünyada denetleme ve planlama amacıyla bu tür kurumlar mevcuttur. Bu kurumlar yükseköğretimde siyasi veya ticari yaklaşımların kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bir yöneticinin bugünkü konumu YÖDAK'ın kararlarına aykırı olması durumunda YÖDAK'ın sorgulanması oldukça garip bir durum yaratmaktadır.

Kalite, öğrenci sorunları, sosyal sorunlarla karşı karşıya olan yükseköğretim alanının denetlenmesi için YÖDAK'ın ortadan kaldırılması değil, daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda YÖDAK yasası yeniden ele alınarak kurumun olabildiğince özerk hale getirilmesi ve güçlendirilmiş bu kurumun kararlarına eksiksiz uyulması en doğrusu olacaktır.